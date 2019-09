Bimbo nasce morto dopo il cesareo Disposta l'autopsia, via all'inchiesta

Simone Pierini

L'attesa lunga nove mesi, la scelta del nome, i sogni di una famiglia. La corsa in ospedale, il parto cesareo d'urgenza e la notizia che non vorresti mai sentire: il bambino è nato morto. È il dramma di una ragazza di soli 23 anni, di Vicovaro, avvenuto venerdì scorso presso l'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. La giovane era alla 41esima settimana di gravidanza. Il padre si è rivolto alle forze dell'ordine e ha sporto denuncia. La Procura ha aperto un'inchiesta. Sul corpo del piccolo è stata disposta l'autopsia che dovrà chiarire le cause del decesso. Il magistrato ha anche disposto il sequestro della cartella clinica. C'è la volontà di capire se vi sia stata o meno negligenza da parte degli operatori sanitari, sia nella fase precedente al parto che durante la gestione dello stesso. Allo stesso modo l'azienda ospedaliera ha avviato una verifica interna.

«In riferimento a quanto accaduto nella giornata di venerdì presso l'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli - spiega l'Asl Roma 5 in una nota - quando una giovane madre ha dato alla luce dopo un cesareo d'urgenza un bambino purtroppo senza vita, l'Azienda, che ha avviato una verifica interna, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia».

L'ospedale di Tivoli torna a occupare le pagine della cronaca a circa tre mesi di distanza dal caso del neonato nato morto il cui corpo scomparve dall'obitorio tra l'8 e il 20 giugno scorso. Arrivato il momento dei funerali, alla mamma fu comunicato che nella camera mortuaria non c'era il corpo di nessun neonato. A denunciare il fatto con un disperato appello durante la trasmissione Chi l'ha Visto? fu proprio la mamma del bambino, Melissa Bernardini, una 22enne di San Polo dei Cavalieri. «Ditemi dov'è, voglio sapere la verità e poter piangere da qualche parte», disse la ragazza. «So che vivo non potrà ridarmelo nessuno, ma almeno ho bisogno di seppellirlo». Per chiarire le dinamiche del decesso la Procura ha aperto un'inchiesta e ha acquisito il referto dell'autopsia ottenuto dopo il trasferimento del corpo a Roma. Un mistero che non ha ancora trovato risposta.

