Bimbo di 18 mesi collassa: positivo alla cannabis

Non riuscivano a svegliare il loro bambino neppure scuotendolo. Così lo hanno portato d'urgenza in ospedale e lì, dopo alcuni esami, si è scoperto che il piccolo di appena un anno e mezzo era positivo alla cannabis.

La vicenda inizia domenica sera, quando al pronto soccorso dell'ospedale Buzzi di Milano arrivano una croata di 31 anni e un egiziano di 38 con il figlioletto. Sono molto agitati, dicono che non si sveglia e non riescono a capire il motivo. I medici controllano i parametri vitali del bimbo e li rassicurano. Solo dopo i test emerge il consumo di cannabis. I genitori (il padre ha un lontano precedente per ricettazione e le condizioni della famiglia non sarebbero di particolare disagio) hanno assicurato di non aver fumato marijuana in presenza del piccolo ma sospettano che possa essere colpa del fratello della madre, ospite in questi giorni nel loro appartamento in zona San Siro.

L'uomo risulta un assiduo consumatore di erba e hashish ed è possibile che abbia fumato nella stessa stanza del bambino, oppure che quest'ultimo abbia ingerito accidentalmente una piccola quantità di sostanza stupefacente. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia, l'uomo non risulta iscritto nel registro degli indagati ma sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire l'episodio e capire se la coppia abbia i requisiti per poter prendersi cura del figlio.(S.Gar.)

riproduzione riservata ®

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA