Bimbi nella grotta, ore disperate

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoAlfredino Rampi era solo, nel pozzo di Vermicino dove era precipitato e dove poi morì. I bambini thailandesi sono 12, persi da sabato con il loro allenatore nelle grotte di Tham Luang. L'angoscia delle famiglie che attraversano la jungla nella provincia di Chiang Rai, nel nord della Thailandia, e pregano all'imbocco delle grotte con monaci buddhisti e persino sciamani animisti, è la stessa che l'Italia intera ha conosciuto nell'estate del 1981. Anche le dirette no stop delle tv, sotto lo slogan Riportiamoli a casa, sono le stesse.Adesso come allora è il coefficiente tempo a fare la differenza tra la vita e la morte. Perché le piogge monsoniche hanno allagato le grotte, in certi tratti fino a cinque metri, e le speranze di salvare la squadra di calcio Accademia dei cinghiali, ragazzini tra gli 11 e i 16 anni con il loro allenatore di 25, si assottigliano di ora in ora. Sabato si sono addentrati nei cunicoli, che si estendono per 10 chilometri. Lo avevano già fatto, era una specie di rito propiziatorio. Ma non hanno tenuto conto del monsone. Ieri è passato il quarto giorno: non hanno cibo, sono al buio, infreddoliti. «Dobbiamo trovarli entro oggi, speriamo che siano ancora vivi da qualche parte» è il drammatico annuncio del governatore della provincia con cui si è aperta la giornata di ricerche.Sono arrivati i soldati, pompano dentro ossigeno con potenti ventilatori e fuori l'acqua con le idrovore, senza risultato perché continua a piovere. I sommozzatori della Marina militare sono penetrati all'interno per alcuni chilometri, nel buio pece, nel fango. Usano mini sottomarini telecomandati, e droni capaci di rilevare il calore dei corpi. Ma finora, nulla.riproduzione riservata ®