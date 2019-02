Bimbi italiani, il 99% gode di ottima salute

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In Italia, nel 2017, la percentuale di bambini sotto i 5 anni considerati in buona o addirittura ottima salute ha superato il 99%, percentuale che cala al 98,8% per i bambini da cinque a nove anni e al 98,4% per quelli tra dieci e quindici anni.Sono i dati Eurostat che collocano il nostro Paese tra quelli dove i minori godono delle migliori condizioni di salute in Europa. Per quanto riguarda le limitazioni dell'attività a causa di problemi di salute, la percentuale di bambini italiani colpita oscilla tra lo 0,3% e lo 0,9% (secondo la classe di età e la gravità dei problemi), mentre la media europea è sempre superiore all'1%. Il quadro potrebbe variare però se l'Italia non metterà in essere una serie di efficaci azioni riguardanti l'inquinamento atmosferico nelle città e la copertura vaccinale della popolazione contro i rischi dovuti alle principali malattie.