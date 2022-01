Bimba vola giù dal terzo piano: salva grazie ai fili per i panni

è precipitata dalla finestra del balcone. Un volo da dieci metri d'altezza per una bimba di 4 anni, che si era arrampicata su una sedia mentre era sola in casa. Ma la sorte ha voluto risparmiarla, in quanto la caduta dal terzo piano è stata attutita prima dai fili utilizzati per stendere il bucato e poi dal manto erboso dell'aiuola. Nonostante ciò, la piccola lotta tra la vita e la morte. L'episodio è avvenuto ieri poco dopo le ore 16 il via di Val Melaina 157. La piccola, trovata a terra agonizzante ma cosciente, è stata soccorsa da un residente che l'ha presa in braccio e ha dato l'allerme insieme al portiere dello stabile. Poco dopo nell'abitazione è rientrato il nonno, che si era assentato lasciandola il casa per andare a prendere a scuola gli altri quattro fratelli. I genitori, entrambi di nazionalità cinese, al momento dell'incidente non erano in casa perché stavano lavorando.

La bimba è stata trasportata d'urgenza dal 118 al policlinico Gemelli, dove i medici hanno riscontrato gravissime lesioni agli organi interni e un trauma facciale. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per abbandono di minori, ma l'ipotesi di reato potrebbe aggravarsi nell'ipotesi peggiore per la salute della bimba. Durante il sopralluogo degli investigatori, l'appartamento della famiglia cinese è stato trovato in pessime condizioni. (E.Orl.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

