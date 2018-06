Bimba di tre anni in coma per un laccio

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragedia sfiorata a San Giovanni. Una bambina di 3 anni di origine egiziana è stata trovata dalla mamma con una fascetta di plastica attorno al collo, e il colorito livido a causa della mancanza di ossigeno. Adesso Martina (il nome è di fantasia, trattandosi di un minore) si trova in coma farmacologico all'ospedale Bambino Gesù, dove lotta ancora tra la vita e la morte, anche se nelle ultime ore le sue condizioni risultano «sensibilmente migliorate».L'episodio risale a venerdì sera alle 21, quando al 118 arriva una chiamata disperata di una mamma di origine egiziana di 35 anni: «La mia bambina sta soffocando. E' cianotica, ho paura possa morire da un momento all'altro». L'ambulanza parte subito e in meno di 10 minuti arriva sul posto. I medici del 118 scendono velocemente dal mezzo di soccorso e raggiungono l'abitazione in pizza Armenia 12, zona San Giovanni. Salgono le scale e arrivati al secondo piano della palazzina trovano entrambi i genitori chini sul corpo della piccola, con ancora la fascetta stretta intorno al collo, mentre cercano disperatamente di liberarla dalla morsa. Proprio l'arrivo dei soccorsi risulterà decisivo: sarebbero infatti bastati ancora pochi minuti e per la bimba non ci sarebbe stata più speranza. La bambina viene portata immediatamente all'ospedale San Giovanni e trasferita poi al Bambino Gesù.