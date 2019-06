Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Selena Gomez, Iggy Pop: con il suo I morti non muoiono Jim Jarmusch ha portato al Festival di Cannes - e ora in sala - un cast da paura. Collaboratori fidati e nuovi arrivi chiamati a (ri)entrare nel suo personalissimo mood narrativo fatto di silenzi costernati e di un umorismo che trova il suo brodo di coltura nei momenti sospesi, nelle pause in cui l'assurdità della realtà (o dell'apocalisse, come in questo caso) emerge a tutta forza. Il paladino del cinema indie americano qui prende di petto il genere: esplora la zona horror puntando su uno zombie-movie, terreno privilegiato per lanciare, sotto metafora, atti d'accusa contro le storture sociali. Se per Romero, chiaramente omaggiato in questo film, i morti viventi erano un prodotto del capitalismo, Jarmusch allarga il discorso al disastro ambientale, alla criminalizzazione del diverso dell'èra Trump e alla dipendenza da social. La sua ironia sempre sottile, però, stavolta cozza con la rozzezza del messaggio: troppo manifesto e semplicistico, davvero dissonante con lo Jarmusch touch.(M. Gre.)

I MORTI NON MUOIONO

di Jim Jarmusch



Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

