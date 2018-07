Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Bill Frisell liveVITTORIANOOggi alle ore 21 sul Piazzale del Bollettino andrà in scena una delle serate evento dedicate al jazz. Bill Frisell, insieme a Thomas Morgan e Rudy Royston, proporrà un'antologia tratta dal suo ultimo album When you wish upon a star che contiene alcune delle più belle e note musiche nate per il cinema. Frisell è uno dei più grandi chitarristi del mondo, musicista originalissimo e avventuroso.Con lui Petra Haden, figlia del grandissimo Charlie Haden, cresciuta nel jazz.Gli eventi del Vittoriano rientrano in ARTCITY-Estate 2018, un progetto organico di oltre cento iniziative di arte, architettura, letteratura, musica, teatro, danza e audiovisivo, realizzato dal Polo Museale del Lazio in musei e altri luoghi d'arte di Roma e della regione, che nasce da una domanda concreta del pubblico di Roma e delle altre città del Lazio.Piazzale del Bollettino,ore 21www.art-city.it