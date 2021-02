Bilancio, esplode la bomba del sociale

Striscioni e megafoni, ma anche maschere di carnevale, coriandoli e qualche petardo: così ieri gli operatori del sociale, le famiglie dei disabili e gli addetti al decoro hanno assediato il Campidoglio per protestare contro il bilancio previsionale che verrà votato questa settimana in Consiglio comunale. Il motivo? I sindacati denunciano la presenza di tagli ingenti proprio sul sociale: per la Cisl si tratta di un «bilancio catastrofico per Roma, peggiore del triennio precedente, perché non tiene conto del periodo di pandemia che ha generato nuovi poveri».

In piazza anche l'associazionismo: «I tagli al bilancio sono gravissimi - denuncia Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio Roma! Puoi dirlo forte - dovremmo chiedere investimenti aggiuntivi per la città ed invece siamo costretti a denunciare un taglio che, per stessa ammissione della presidente grillina della Commissione politiche sociali, è pari a 190 milioni di euro sul welfare». Ma per il Campidoglio non è così, l'assessore al sociale Mammì ha assicurato: «Non ci sarà nessun taglio ai fondi municipali destinati al Sociale».(G. Par.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA