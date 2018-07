Bike sharing nel Tevere, presi i teppisti

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

C'è l'ipotesi lavoro socialmente utile per i due giovani coinvolti nel video del lancio di una bicicletta oBike (il servizio di bike sharing) nel Tevere. I due, individuati, sono stati convocati oggi pomeriggio presso il comando della polizia locale di Roma Capitale. I vigili procederanno con l'accusa di danneggiamento aggravato, reato per cui è prevista la reclusione fino a tre anni, pena che eventualmente potrebbe essere sospesa, ad esempio, in caso di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. A puntare il dito contro i due era stata la sindaca di Roma Virginia Raggi: «Incivili. Spero siano individuati al più presto. Non solo per punirli ma soprattutto affinché imparino cosa sia il rispetto del bene comune». oBike aveva già denunciato l'accaduto ai carabinieri.(P. L. M.)