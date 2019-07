Dopo i successi nelle altre capitali europee, nel 2017 il bike sharing era approdato anche a Roma. I risultati, però, sono stati disastrosi. Obike Italia, il servizio di bike sharing della Capitale, è fallito dopo poco tempo. Colpa degli stessi cittadini, che non hanno resistito all'impulso di distruggere e vandalizzare le bici. Mezzi abbandonati sul ciglio della strada, sellini staccati, ruote bucate. Un totale di 1.200 veicoli che dovranno essere prima recuperati e poi demoliti. Il problema ora è a chi toccherà farlo. La società Obike si rifiuta categoricamente di prendersi in carico la questione e spetterà agli agenti della municipale procedere con la rottamazione. Roma, quindi, è rimasta orfana del Bike Sharing. Eppure i vantaggi di spostarsi in bicicletta c'erano: per i brevi tragitti e per le passeggiate in città, sembravano il mezzo più comodo da noleggiare.

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

