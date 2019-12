Biglietto d'oro al Re Leone Fabio De Luigi top italiano

Produttori, distributori ed esercenti hanno festeggiato un 2019 ricco di sorprese e di buoni propositi per la sala: le Giornate professionali di cinema di Sorrento, appena concluse, hanno visto sfilare i protagonisti del grande schermo made in Italy. Il biglietto d'oro per il film più visto? Il re leone Disney, tallonato da Joker di Warner Bros. Sul podio dei progetti tricolori, invece, 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, La befana vien di notte di Michele Soavi e Amici come prima di Christian De Sica. Cristina Donadio (Scianel di Gomorra), intanto, ha presentato il corto La scelta di Giuseppe Alessio Nuzzo, sul male che l'ha afflitta. I contendenti del botteghino delle feste oltre al nono Star Wars sono numerosi: Ficarra e Picone (Il primo Natale), la coppia in crisi Edoardo Leo-Stefano Accorsi (La Dea Fortuna), la commedia Last Christmas con Emilia Clarke, ex Danaerys de Il trono di spade (appena uscito in home video con il cofanetto delle otto stagioni), il Pinocchio di Matteo Garrone e Tolo Tolo di Checco Zalone.

Tra i progetti più attesi spicca Padre nostro con Pierfrancesco Favino, in doppia veste di attore e produttore, basato su un suo ricordo: «Il momento esatto in cui mamma è venuta a scuola e mi ha portato a casa, alle 11 di mattina, quando ha ricevuto la notizia del rapimento Moro. Parlarne mi ha permesso di tornare a mettere la storia al centro di quello che facciamo». Il 9 gennaio, intanto presterà il volto a Bettino Craxi per Hammamet di Gianni Amelio. Tra il Diabolik di Luca Marinelli, la versione di Gabriele D'Annunzio di Sergio Castellitto ne Il cattivo poeta e quella di Elio Germano che diventa il pittore Antonio Ligabue per Volevo nascondermi, saranno molte le trasformazioni dei nostri attori più amati. La storia più attesa? Quella di Claudio Santamaria che torna a lavorare con Gabriele Mainetti per Freaks out, viaggio di quattro fenomeni da baraccone di un circo in fuga durante la Seconda Guerra Mondiale.(A.D.T.)

