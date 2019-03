Biglietti sold out: bagarini in azione

I biglietti prato gratuiti per assistere alla tappa italiana del Campionato di Formula E, che si terrà a Roma il prossimo 13 aprile, sono finiti in tre ore. Le registrazioni online per ottenere un voucher gratuito di accesso al prato sono state aperte mercoledì e in poco tempo nella stessa giornata si è registrato il tutto esaurito.

Organizzatori che avevano offerto la possibilità di partecipare all'evento ad altre 15.000 persone (oltre a quelle che avevano giù acquistato i posti in tribuna). Per accedere senza costi al villaggio e assistere alla gara (tramite maxi-schermi) c'è ancora una possibilità: recandosi a Porta di Roma da venerdì a domenica. I dettagli saranno inseriti sul sito fiaformulae.com/rome. Intanto, annunci privati per la rivendita di biglietti stanno spuntando anche sul web, con il rischio bagarinaggio dietro l'angolo. «Siamo pronti ad accogliere i bolidi elettrici che si sfideranno sul circuito dell'Eur», dichiara la sindaca Virginia Raggi. Mentre Alejandro Agag, presidente di Formula E, le fa eco: «Sono previste grandi novità».(P. L. M.)

