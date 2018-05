Biancofiore aggredita e rapinata

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Davide M. RuffoloPrima un sorriso beffardo all'indirizzo di Michaela Biancofiore intenta a passeggiare lungo via Nazionale con il proprio cane, poi l'aggressione per tentare di rubarle un cellulare e infine l'arresto del 23enne Mohamed Atais. Notte da incubo per la deputata di Forza Italia che, come ogni sera, era scesa in strada per la tradizionale passeggiata con il suo piccolo cane di razza carlina. Secondo la ricostruzione del pm Gianluca Mazzei, complice i pochi passanti la donna notava il giovane sudanese che fissandola, la seguiva.Guardandosi negli occhi e senza proferire parola, il ragazzo le accennava un sorriso apparentemente rassicurante e che la donna scambiava per un apprezzamento nei confronti della propria bestiola. Senza dar peso all'accaduto, la Biancofiore ricambiava con un saluto per poi riprendere a camminare come nulla fosse. Peccato che le intenzioni di Atais fossero tutt'altro che amichevoli e continuando a seguirla, giunti in prossimità del Burger King, l'afferrava dalle spalle. Poi con grande vigore la sbatteva contro un muro mentre infilava la propria mano nella borsa della deputata per alleggerirla del telefonino.Tutt'altro che spaventata e capendo subito cosa stesse succedendo, la Biancofiore reagiva riuscendo prima a divincolarsi, poi tirando a sé il proprio cane per difenderlo e quindi lanciando un grido a squarcia gola: «Aiuto, mi stanno aggredendo». Mohamed Atais sorpreso dalla prontezza della donna, scattava in avanti come fosse un atleta olimpico per darsi ad una rocambolesca fuga. Ma ancora una volta il politico di Forza Italia sorprendeva il sudanese lanciandosi all'inseguimento, salvo desistere a causa del proprio piccolo quattro zampe che la stava rallentando. Fortunatamente in quegli istanti concitati passava di lì una pattuglia dei Carabinieri del Comando Provinciale a cui la donna raccontava di fretta e furia: «Sono stata aggredita e hanno tentato di rubarmi il cellulare. E' stato un giovane sudafricano, vestito con una maglia bianca e con un cappellino sulla testa. Dovete fermarlo».I militari si mettevano sulle tracce del giovane sudanese raggiungendolo in piazza del Quirinale e assicurandolo alla giustizia. L'uomo, nel corso del processo, è risultato già destinatario nel 2017 di un provvedimento di divieto di dimora nel Comune di Roma.