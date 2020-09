BESTIE ITALIANE

Enrico Chillè

Willy Monteiro Duarte potrebbe essere stato pestato a morte da più di quattro persone. È quanto risulterebbe dagli sviluppi delle indagini sull'uccisione, a Colleferro, del 21enne intervenuto per difendere un amico: potrebbero infatti arrivare presto nuovi indagati, sulla base delle testimonianze di persone che hanno assistito alla terribile scena e dei quattro fermati. Per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi l'accusa potrebbe passare da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario.

Gli altri fermati sono Mario Pincarelli e Francesco Belleggia: quest'ultimo, due giorni fa, è stato scarcerato e posto ai domiciliari, dopo aver riferito che i fratelli Bianchi e Pincarelli avevano sferrato i colpi che avevano portato alla morte di Willy, avvenuta per politrauma, come confermato dall'autopsia. Una versione coerente con quella di chi ha assistito all'uccisione del 21enne. I due fratelli, invece, sostengono di aver cercato di dividere i partecipanti alla rissa e di aver solo spintonato Willy. Resta il fatto che, nel tentativo di alleggerire la propria posizione, i quattro fermati continuano a lanciarsi accuse reciproche. I legali dei fratelli Bianchi e di Pincarelli hanno però fornito al pm di Velletri, Luigi Paoletti, i nomi di alcuni testimoni che potrebbero contraddire la versione di Belleggia. Le nuove testimonianze potrebbero essere raccolte già in queste ore.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA