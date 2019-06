Bertolini: «Italia-Brasile è storia e noi vogliamo vincere il girone»

Massimo Sarti

MILANO - «Italia-Brasile è una partita dal fascino incredibile, è nella storia del calcio. Per noi è il massimo». Il ct Milena-Bertolini ha descritto così la sfida con le verdeoro di stasera a Valenciennes (alle 21, diretta Rai Uno e Sky Sport). Italia-Brasile, a un Mondiale, è sempre qualcosa di speciale. Il primo pensiero va al mitico 3-2 del 5 luglio 1982, al Sarrià di Barcellona, che grazie al tris di Paolo Rossi permise agli azzurri di ribaltare il pronostico e di guadagnarsi la semifinale del Mundial di Spagna. Sulla carta, ranking Fifa alla mano, battere il Brasile vorrebbe dire ribaltare il pronostico anche per le nostre ragazze. Ma sinora i verdi campi di Francia hanno detto altro. Nel gruppo C Italia a punteggio pieno e già qualificata agli ottavi, Brasile (battuto 3-2 dall'Australia nella seconda giornata) a quota tre e con un cammino ancora tutto da costruire.

Ancora ct Bertolini: «Arrivare prime, seconde o terze fa un'enorme differenza per il proseguo del percorso. Se si arriva terze devi scontrarti contro delle superpotenze».

Il riferimento è soprattutto a Francia e Germania. Anche il Brasile, per la sua storia, è una superpotenza, ma alle azzurre basterà un pari per vincere il girone ed assicurarsi un ottavo più morbido. Cosa pressoché impensabile alla vigilia di questa rassegna. Anche perdendo con una rete di scarto l'Italia terrebbe dietro le sudamericane, ma a quel punto entrerebbe in ballo il risultato del match di Grénoble, in contemporanea, tra Australia e Giamaica, con le Matildas oceaniche sicure di scavalcare le azzurre solo con un successo sulle caraibiche con più di quattro gol di disavanzo.

Nel Brasile Cristiane ha realizzato 4 reti, con tripletta alla Giamaica. Esattamente come Cristiana Girelli. La superstella Marta, nominata per sei volte dalla Fifa miglior calciatrice al Mondo, ha sinora giocato solo il primo tempo con l'Australia (dove su rigore ha siglato il proprio 16° centro a un Mondiale, come Miro Klose) perché reduce da un problema muscolare. Sarà una partita in prime time: «Sento che molti in Italia si fermeranno per vederci», ha aggiunto Bertolini. Così infine il capitano Sara Gama: «Italia-Brasile è nell'immaginario collettivo degli italiani. Siamo contente che possa avvicinare ancora più gente a noi».

