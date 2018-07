Bertè, Fogli e Facchinetti: live da icone

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elena BenelliSono icone della musica italiana, hanno molto sperimentato generi e altrettante vite musicali dagli esordi negli anni Sessanta. E sono sempre stati capaci di reinventarsi. Come Loredana Berté con l'ultimo singolo di successo - Non ti dico di no - nato dall'incontro con la band salentina dei Boomdabash. O Roby Facchinetti e Riccardo Fogli che, archiviata uno la longeva carriera con i Pooh e l'altro la solida carriera solista - hanno ripreso una strada comune nel tour Insieme, dall'autunno 2017. La sorpresa è che questa sera si altereranno sul palco per un concerto gratuito a disposizione dei visitatori e degli appassionati. La scaletta e l'entrata saranno una sorpresa. Berté canterà alcuni dei brani che hanno caratterizzato la sua carriera, come E la luna bussò. Facchinetti e Fogli concederanno al pubblico anche esibizioni singole. E sarà possibile fare shopping fino alle 22.