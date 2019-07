Berrettini, royal monday con Federer

ROMA - È il giorno di Matteo Berrettini, che potrebbe diventare per l'azzurro e per tutto il tennis italiano il giorno perfetto, il giorno dei giorni. Terzo incontro sul centrale (attorno alle 17 ora italiana): oggi Matteo affronta il re del tennis, Roger Federer, otto volte vincitore sull'erba di Londra e ancora adesso uno dei grandi favoriti per il successo finale. Un azzurro negli ottavi di finale, non succedeva da sei anni (Seppi 2012), è successo solo altre quattro volte nell'era Open, con Adriano Panatta (nella famosa partita persa contro Dupre) e Sanguinetti nei quarti di finale, con Pozzi e Seppi, appunto, negli ottavi. Berrettini è sfavorito (dato a 6 dai bookmakers) ma non ha nulla da perdere ed è in grande forma. La classifica mondiale dice che a oggi è già numero 18 del mondo, tutte motivazioni per far giocare al 23enne romano la partita della vita.

«La cosa più bella che mi è capitata nelle ultime ore, fra i tanti messaggi ricevuti? La videochiamata con mia nonna, che tifa Federer, ma questa volta farà il tifo per me», ha confessato Berrettini.a giornalisti e appassionati. A volte le nonne vanno accontentate. Hai visto mai...

(M.Lob.)

Lunedì 8 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA