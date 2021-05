Berrettini, finale amara a Madrid

Marco Lobasso

Non c'è stato l'atteso olè vittorioso per Matteo Berrettini, ma che grande torneo ha giocato a Madrid, in un Masters 1000, la sua prima volta in finale, nella settimana prima di Roma. L'azzurro in Spagna dimostra di essere arrivato quasi al livello dei top 5-6 del mondo (oggi sarà n.9 Atp), ma paga l'esperienza al tedesco Alexander Zverev, più abituato di lui a giocare le grandi sfide nei Masters 1000 e nei Grande Slam. Berrettini cade 6-7 (8-10), 6-4 6-3. Un calo piccolo ma decisivo per l'azzurro che Zverev ha subito fatto suo. «Non sarà sempre così» ha detto il tedesco, n.6 del mondo, al campione romano al termine della finale. «Vincerai presto altri grandi tornei, non questa volta». Speriamo si avveri la sua profezia.

Intanto, Zverev e Berrettini da oggi si ritrovano agli Internazionali BNL d'Italia, il torneo a cui Matteo tiene di più e che sembra perfetto per una rivincita di questa finale bella, bellissima, ma con tanto amaro nella coda e con l'atteso olè rimasto in gola. Al Foro Italico Zverev parte come sesta testa di serie, Berrettini è nove, in un super torneo dove ci sono tutti i più forti del mondo (tranne Federer) e dove fuoriclasse come Djokovic e Nadal non staranno certo a guardare.

«Non avrei voluto mai commentare una sconfitta in questa giornata finale, ma questo è il tennis. Però, è stata una settimana eccezionale che mi ha dato tanta fiducia. A Madrid ci sono le condizioni per esprimere il mio miglior tennis. Tornerò», ha spiegato emozionato l'allievo dell'ex top 100 Vincenzo Santopadre.

Intanto, Madrid è già un ricordo perché per un italiano così in forma, ripartire dagli Internazionali e da n.9 del mondo è un'occasione eccezionale, forse unica, per infiammare i cuori degli appassionati. Ormai la carriera di Berrettini è all'ultimo bivio: per salire ancora in classifica e raggiungere i primi 5 del mondo bisognerà batterli uno a uno. Con Zverev ieri ci è andato vicinissimo, a Roma avrà negli ottavi un altro giovane fuoriclasse, il greco Tsitsipas, numero 5 del mondo. Serve l'ultimo salto di qualità a Matteo, mentre alle sue spalle sta arrivando l'altro fenomeno Jannik Sinner. Se il tennis italiano vive un sogno, non svegliatelo. Non svegliateci...

