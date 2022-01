Berrettini da sogno a Melbourne è nei quarti e mette paura a Nadal

Marco Lobasso

Matteo Berrettini vola nei quarti degli Open d'Australia ed entra nella storia del tennis italiano. Strapazzato in tre set lo spagnolo Carreno Busta negli ottavi (7-5 7-6 6-4), l'azzurro entra nei top 8 del torneo del Grande Slam di inizio stagione trentuno anni dopo Caratti nel 1991. Primo record ma non solo. Diventa il primo tennista italiano capace di raggiungere i quarti in tutti i quattro tornei del Grande Slam (nemmeno Pietrangeli e Panatta erano stati capaci di tanto). E ancora, con la quinta volta nei quarti di un Grande Slam diventa il terzo italiano di sempre dopo il grande Nick e Panatta. E ha ancora tantissimi anni di carriera davanti.

Sono numeri da star per il campione romano, non ancora 26 anni. Dalla prossima settimana sarà numero 6 del mondo, ma se dovesse andare avanti nel torneo, anche numero 5. Nella notte tra oggi e domani Berrettini andrà all'assalto nei quarti del francese Gael Monfils, avversario ostico, ex top ten mondiale (n.6 in passato e 2 semifinali Grande Slam all'attivo), battuto due volte, una di un soffio nei quarti degli Us Open 2019, ma non impossibile. E sulla sua strada già si intravede Rafa Nadal, il fuoriclasse spagnolo che troverebbe in semifinale, se lui saprà superare un avversario forte come il canadese Shapovalov.

«Ci tenevo tanto ad avere ancora un'occasione di andare avanti qui dopo quello che era successo lo scorso anno - ha detto l'azzurro - Sono stato preciso con il servizio, sentivo che la percentuale era buona ma non credevo così alta. Servire bene mi ha fatto arrivare più fresco nei turni di risposta».



Lunedì 24 Gennaio 2022

