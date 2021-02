Bernaudo: «No al rinvio delle elezioni»

Marco Esposito

Andrea Bernaudo, leader di Liberisti Italiani e candidato Sindaco di Roma chiede a gran voce che venga decisa subito la data delle elezioni amministrative capitoline. Elezioni che qualcuno, secondo Bernaudo, vorrebbe far slittare in autunno. «Adesso basta - tuona - se i partiti non si mettono d'accordo su poltrone e cadreghe non è motivo necessario per rinviare le elezioni amministrative. La verità è che i fautori del rinvio non hanno candidati, idee e tanto meno programmi. Il rinvio del voto sarebbe una prepotenza e uno scippo di democrazia e libertà. Siamo già pronti ad iniziative molto forti».

Intanto anche Vittorio Sgarbi ha annunciato la sua candidatura a Sindaco: oggi la conferenza stampa di presentazione delle liste che lo sosterranno. Il primo slogan: «Ridaremo a Roma la dignità di Capitale».

