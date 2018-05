Bermani Amaral: «Malati di sesso? No, abbiamo bisogno di amore»

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela Greco«Mi ha divertito molto incarnare il personaggio di una donna maschia, diretta, sicura di sé, ma che nasconde molte fragilità». Eppure Gaia Bermani Amaral (foto), attrice italo-brasiliana protagonista di Malati di sesso, al'inizio aveva rifiutato il ruolo. In effetti il titolo del film, opera prima di Claudio Cicconetti in sala dal 7 giugno, potrebbe spaventare. La storia è quella di Giacomo (Francesco Apolloni) e Giovanna (Gaia Bermani Amaral), che vanno dallo stesso psicanalista e sono afflitti dallo stesso problema: vanno a letto con tutti ma non si innamorano mai.È vero che all'inizio aveva detto di no a questo film?«Sì, non mi sembrava nelle mie corde, temevo che cadesse nella volgarità, poi ho capito che sarebbe stato elegante e divertente. Anche se la mia Giovanna è molto aggressiva, ho lavorato di più su ciò che non si vede di lei, sulle sue fragilità».Ha provato imbarazzo per qualche scena?«Ero agitata per la prima scena di bacio con Francesco Apolloni, perciò ci siamo chiusi nel camerino e gli ho dato istruzioni su come baciarmi: ci siamo fatti un sacco di risate. Il mio era un personaggio esplosivo che mi ha dato la possibilità di lasciarmi andare, è stato un processo quasi liberatorio».Malati di sesso parla anche della difficoltà di avere una relazione sentimentale oggi. Lei che ne pensa?«Secondo me, non è difficile averla, ma è sempre più difficile farla durare a lungo».Che idea si è fatta di questo momento storico per le donne?«È giusto che siano venuti fuori gli scandali, perché la donna subisce abusi da millenni e continua a subirli nel 2018. Ben venga questo clamore: magari è anche troppo, ma quando c'è un problema, se non sale un polverone, gli effetti non arrivano. E trovo assurde le critiche alle donne che hanno denunciato».Dove la vedremo prossimamente?«In un film drammatico, Ciccio Paradiso, ambientato negli anni 50, in cui interpreterò una contadina, il che per me è una sfida, visto che ho sempre fatto ruoli glamour. Dovrò spogliarmi di tutto, essere semplice e lavorare molto sulla dizione. Inizieremo a girare dopo l'estate».