Berlusconi si astiene «Ok al Salvini-Di Maio»

Alessandra SeveriniSilvio Berlusconi benedice la nascita di un governo Lega- Movimento 5 stelle a cui comunque «Forza Italia non darà la fiducia». Il pragmatismo del Cav e i consigli degli uomini più fidati sembrano aver fatto breccia e Silvio Berlusconi lascerà libero Matteo Salvini di trattare con i 5 stelle la nascita del nuovo esecutivo. Senza che questo metta in discussione l'alleanza di centrodestra.La formula uscita dal cilindro degli azzurri è quella dell'astensione benevola. Un atteggiamento di blanda opposizione se vogliamo, pronta a trasformarsi in guerriglia parlamentare e mediatica nel caso di provvedimenti indigesti. Una strategia che permetterà al Cavaliere di tenersi lontano da un eventuale fallimento del governo senza però tradire nei fatti l'alleanza con il Carroccio. Un po' come fece a sua volta la Lega quando non votò la fiducia al governo Monti, appoggiato invece da Berlusconi, senza però che venisse messa in discussione l'alleanza di centrodestra nelle giunte regionali e comunali. «Berlusconi conterà ancora profetizza l'ex leader lumbard Umberto Bossi - Di volta in volta avrà l'occasione di dire la sua su tutti i provvedimenti del governo che vengono portati in Aula».Non che la strada sia ora tutta in discesa. I due partiti candidati al governo dovranno scegliere il nome del premier e quelli dei ministri cercando un complicato equilibrio. I sospetti e i tatticismi fra Lega e M5s sono tanti e non è detto che la trattativa avrà una buona riuscita.«Sceglieremo una figura terza dice Di Maio ma si inizierà parlando di temi e non di nomi». Per ora i due sembrano brancolare nel buio, tanto che qualcuno parla di una staffetta fra Salvini e Di Maio. In alternativa torna in auge il nome del leghista Giancarlo Giorgetti, ma spuntano anche quelli di Giulia Bongiorno e Carlo Cottarelli. Anche se in posizione defilata, poi, Berlusconi vorrà comunque delle garanzie sui nomi dei ministri. Il segretario della Lega avrebbe fornito al leader di FI delle rassicurazioni in proposito, oltre ad avergli promesso diverse presidenze di commissioni, una quota delle prossime nomine che dovrà fare il governo e garanzie sulle aziende.Consapevole della complessità della partita, il presidente Mattarella ha concesso altre 48 ore di tempo ma tiene in serbo comunque un piano B. Se il dialogo Lega-M5s si rivelerà ancora una volta un bluff, il suo' governo di garanzia è pronto.riproduzione riservata ®