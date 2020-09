«Berlusconi reagisce ma è una fase delicata»

È «soddisfacente» la reazione di Silvio Berlusconi alla terapia con cui viene curata la sua polmonite bilaterale da coronavirus. Il professor Alberto Zangrillo lo ha spiegato direttamente al suo paziente più noto, che dalla mezzanotte di giovedì è in isolamento in una suite del reparto solventi del San Raffaele di Milano. E poco più tardi ha ribadito il «cauto ottimismo». «Decorso regolare, paziente tranquillo. La fase clinicamente conclamata dell'infezione virale merita una terapia, ha i suoi tempi. Siamo sicuramente in una fase delicata ma - ha precisato il primario della Terapia intensiva - il paziente sta reagendo in modo ottimale alle cure: non vuol dire cantare vittoria, perché appartiene alla categoria definita più fragile anche da recenti algoritmi». Nel caso di Berlusconi, i timori sono legati soprattutto ai quasi 84 anni di età e alle patologie pregresse, soprattutto cardiache.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Settembre 2020, 05:01

