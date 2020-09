Berlusconi positivo dopo le vacanze in Sardegna. Colpiti anche due figli

Domenico Zurlo

La pista porta alla sua vacanza in Sardegna: dopo Flavio Briatore, ricoverato e poi dimesso, anche Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus. L'esito del tampone, anticipato dall'Adnkronos alle 18,33, ha subito fatto il giro del web.

L'ex premier è asintomatico e in regime di isolamento nella sua villa di Arcore, ha fatto sapere il suo medico, Alberto Zangrillo. Anche due dei figli del Cavaliere, Luigi e Barbara, sono risultati positivi al tampone. Barbara ha avvertito sintomi che sono durati un paio di giorni. «Sarò presente in campagna elettorale con interviste tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al coronavirus», ha detto Berlusconi in un collegamento con il movimento femminile di Forza Italia, Azzurro donne.

In Sardegna il Cavaliere aveva passato alcuni giorni e aveva incontrato, tra gli altri, proprio l'amico Briatore: il 25 agosto, il giorno del ricovero di quest'ultimo al San Raffaele di Milano, Berlusconi era rientrato ad Arcore e si era sottoposto a doppio tampone, che era risultato però negativo.

Tanti i messaggi di buona guarigione, da Renzi a Zingaretti, da Salvini a Meloni. Nessun rischio di diffusione per i vertici di Forza Italia: l'ultimo incontro in presenza è datato 6 agosto. Ma data la sua età (a fine mese compiere 84 anni), negli ambienti del partito c'è preoccupazione per la salute dell'ex premier. Il Cav ha subito voluto rassicurare i suoi, confermando il suo impegno per la campagna elettorale delle regionali: «Purtroppo mi è successo anche questo, ma continuo la battaglia».

