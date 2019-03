Berlusconi operato per un'ernia

Operato d'urgenza per un'ernia inguinale incarcerata. Piccolo intervento per il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, sotto i ferri nel tardo pomeriggio di ieri.

L'intervento, effettuato all'ospedale San Raffaele, è perfettamente riuscito; per l'ex Cavaliere sono stati previsti almeno un paio di giorni di convalescenza: salta quindi la presenza del leader azzurro in Basilicata per i consueti impegni della campagna elettorale. La convalescenza obbligherà Berlusconi a cancellare la sua partecipazione ai comizi di giovedì e venerdì.

«Ho sentito Silvio Berlusconi e gli ho augurato una buona guarigione - ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini -. Rinvieremo la conferenza stampa prevista per giovedì in Basilicata e la faremo più avanti per festeggiare la vittoria». (L.Cal.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA