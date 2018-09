Berlusconi: «Mi ricandido per salvare ancora l'Italia»

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniDato per finito mille volte, Silvio Berlusconi vuole dimostrare di non aver perduto l'entusiasmo e la voglia di combattere. Accantonati i fogli su cui era scritto il suo discorso, il presidente di Forza Italia alla convention L'Italia e l'Europa che vogliamo organizzata da Antonio Tajani a Fiuggi ha parlato a braccio e annunciato che si candiderà alle elezioni europee della prossima primavera.L'orizzonte futuro, anche a livello nazionale, è rappresentato, per il Cavaliere, dalla coalizione di centrodestra, composta da FI, FdI e Lega, anche se alcuni atteggiamenti di Salvini lo irritano. E non lo nasconde. «La coalizione di centrodestra è l'opzione definitiva di questi tre partiti nel futuro - ha detto - Poi il signor Salvini ha delle uscite che non sono accettabili da parte nostra. Forse la scusa è che deve tentare di non far scoppiare un diverbio assoluto coi 5 stelle; quel diverbio che noi auspichiamo e aspettiamo presto». Ed è stato durissimo l'attacco che l'ex premier ha lanciato all'indirizzo dei 5 stelle che rappresentano a suo parere un «pericolo più grande del comunismo per ignoranza, incompetenza, invidia e odio sociale». Quello che preoccupa Berlusconi sono soprattutto le proposte di politica economica del Movimento, che «attentano alla libertà» di cittadini e imprese, compresa la sua. Perché con la proposta sui tetti alla pubblicità su giornali e tv «Mediaset chiuderebbe il giorno dopo». L'ex premier ne ha per tutti. Da Di Maio - accusato di essere un «dilettante» che vuole usare «il ministero dell'Economia come un bancomat» - al portavoce del premier Conte, Rocco Casalino.Il Cav in realtà è davvero preoccupato per il futuro delle sue aziende e per quello di Forza Italia e sempre meno si fida della Lega di Matteo Salvini. Del resto ha 82 anni (da compiere fra qualche giorno) e anche ieri, complice il caldo, ha accusato un lieve malore dopo essere sceso dal palco. Ma nel suo partito tutti spingono perché si candidi a Strasburgo poiché sanno che senza il Cav difficilmente Forza Italia potrebbe resistere alla strabordante crescita della Lega e finirebbe per esserne fagocitata. Ecco perché, quando Berlusconi annuncia, anche se con poca convinzione, la sua prossima candidatura «perché tutti me lo chiedono» in molti tirano un sospiro di sollievo.riproduzione riservata ®