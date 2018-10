Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

BERLINO - Un microinfusore con le dimensioni di un micro-mouse, che fornisce fino a 3 giorni di somministrazione continua di insulina (200 unità) senza la necessità di praticarsi iniezioni da soli. Il sistema Omnipod consente di nuotare, praticare sport, fare la doccia (impermeabile fino a 7,6 metri) e condurre la propria vita sociale fin da molto piccoli, sapendo che monitoraggio e terapia vengono gestiti in sicurezza e automaticamente. Se ne è parlato al Congresso europeo di diabetologia (EASD) di Berlino.«La nostra tecnologia, sicura e facilmente gestibile, permette di dimenticarsi delle misurazioni e delle punture semplicemente indossando i nostri device. Chi ha il diabete oggi può avere una vita normale», commenta Cristiano Ferrari, Presidente di Theras Group. C'è, infatti, anche il sensore Dexcom G5, la smart box della glicemia, cioè un sistema di monitoraggio glicemico continuo di altissima precisione, che consente interventi preventivi e correttivi per mantenere o ricondurre la glicemia in un range fisiologico. E' inserito in modo indolore sotto la pelle e dialoga con una app su smartphone.(A.Cap.)riproduzione riservata ®