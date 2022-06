Berlino, lancia l'auto su una scolaresca: un morto e 12 feriti

Il terrore torna nel centro di Berlino, dove ieri una Clio grigia è piombata a tutta velocità sui passanti. Morta un'insegnante che accompagnava alcuni studenti, otto i feriti di cui cinque gravissimi. A bordo dell'auto un tedesco di origini armene, Gor H., arrestato in stato confusionale. Ancora da chiarire i motivi del gesto. All'interno dell'auto sono stati trovati dei manifesti sulla Turchia e non, come spiegato inizialmente, una lettera di rivendicazione. L'attacco è avvenuto a due passi da Breitscheidplatz, dove il 19 dicembre 2016 Anis Amri, a bordo di un camion, investì la folla a un mercatino di Natale, uccidendo 13 persone e ferendone 67. Il terrorista fuggì poi in Italia: rimase ucciso tre giorni dopo in una sparatoria con la polizia a Sesto San Giovanni.(E.Chi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 05:01

