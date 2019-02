Berlinale, donne impegno e streaming

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilaria RavarinoSette film diretti da donne in concorso; la firma di un protocollo per la parità di genere; Juliette Binoche presidente di giuria. E ancora: biglietti gratis per i rifugiati, temi sociali e politici (da Grace à Dieu di Francois Ozon sulla pedofilia nella Chiesa alla delinquenza minorile de La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, passando per la dittatura brasiliana in Marighella e lo stalinismo in Ucraina di Mr Jones), poco spazio al glamour e l'invito (rivolto dal direttore Dieter Kosslick agli esponenti del partito di estrema destra tedesca Afd) «ad andare a vedere il docufilm L'archivio segreto del ghetto di Varsavia, pagherò io personalmente il biglietto».In partenza dopodomani, la Berlinale si conferma ancora una volta come il festival cinematografico più militante d'Europa, aperto allo streaming (Elisa y Marcela, di Isabel Coixet, è targato Netlix), alle serie tv (Hanna per Amazon, Quicksand per Netflix, e l'attesa produzione Beta Film M. - A City Hunts a Murderer ispirata al celebre film di Fritz Lang) e da sempre attento ai talenti italiani. Se infatti il film di Giovannesi è l'unico italiano in concorso ufficiale, c'è molta Italia nelle sezioni collaterali: i documentari Normal di Adele Tulli e Selfie di Agostino Ferrente, l'opera seconda Dafne di Federico Biondi, l'esordio Il corpo della sposa di Michela Occhipinti e Alba Rohrwacher, prestata ai Paesi Bassi per Hellhole del belga Bas Devos.riproduzione riservata ®