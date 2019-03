Bergonzoni show parole in libertà

Stefania Cigarini

Stupire è quello che sa fare meglio, con la forza delle parole, che sembrano sempre messe lì a casaccio, come in un costante calembour. Per scoprire solo dopo qualche nanosecondo - come in differita perenne - che invece voleva dire qualcosa di più grande di quel che sembrava. Insomma: Alessandro Bergonzoni, funambolo della parola da sempre, arriva al teatro Vittoria con il nuovo spettacolo, Trascendi e sali e la costante voglia di stupire.

L'attore e affabulatore non ha mai brillato per scenografie complesse; questa volta reciterà parte del primo tempo del suo spettacolo fuoricampo o quasi, in cima ad una struttura sospesa (Sali anche di fatto?) sul palco e seminascosta alla maggior parte del pubblico. L'invito è ovvio, quello di cercare di vedere le cose sotto un altro punto di vista o, almeno, da un'altra prospettiva, certo fisicamente più impegnativa per il pubblico che sarà costretto a seguire Bergonzoni uccel di bosco. Tracciare la trama dello spettacolo è un affare inutile. Sentirla descrivere dall'autore, è straniante e accattivate: «Trascendi e sali è un vettore artistico di tolleranza e pace, colmo di visioni che, magari, riusciranno a scatenare le forze positive esistenti nel nostro essere». Non fosse chiaro, anche: «Piuttosto che in avanti potrebbe essere, artisticamente, un salto di lato a dimostrazione che a volte per una progressione non è sempre necessario seguire una linea retta». Forse. Sicuramente. Sicuramente forse.

