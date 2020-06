Bergamo, il sindaco Gori: «In Lombardia cifre confuse sui decessi e i malati guariti»

«Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli ufficiali, hanno secretato i dati per provincia». Un tweet di prima mattina, una nuova accusa. Nel mirino ancora la gestione Covid della Regione Lombardia. Il mittente è il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che sui decessi degli ultimi giorni dichiara che «non si sa però dove» arrivino, da «quale provincia, perché la Regione non comunica più i dati divisi». E anche sui guariti chiede chiarezza: «Non vengono più comunicati e sì che sarebbero importanti per capire che oggi le persone ammalate sono poche». Immediata la risposta del governatore Fontana affermando che «la diffusione dei dati verso le autorità sanitarie e i mezzi di informazione non è cambiata e continua a essere la stessa».

Ma Gori non ci sta e rilancia: «La Regione Lombardia smentisce, ma i dati sui decessi per province sono stati accessibili fino al 26 aprile». Proprio da Bergamo parte oggi lo screening sierologico gratuito. Un progetto da 50 mila test per la città sviluppato dal Comune e sostenuto da diversi soggetti privati, sotto la supervisione della Regione Lombardia e dell'Ats. (S.Pie.)

