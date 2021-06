Berardi: «Gruppo super» Acerbi: «Sognare si può»

Nel post match di Italia-Svizzera è tanta la soddisfazione tra gli azzurri. Sono veramente felice e orgoglioso di questa partita. Faccio parte di un gruppo fantastico, le parole dell'MVP del match Locatelli. Il centrocampista azzurro racconta la sua doppietta: Il primo è stato bellissimo, è stata un'azione davvero bella. La dedica va alla mia fidanzata e ai miei genitori. Il secondo gol lo dedico invece a tutti gli italiani che stanno soffrendo e che hanno sofferto. In questo momento voglio godermi l'Europeo e stare con i piedi per terra. Se la gode anche Berardi, decisivo nell'azione che ha sbloccato la partita: Sono contento per Locatelli, ha fatto una grande partita- spiega l'attaccante azzurro- Siamo un gruppo fantastico. Abbiamo portato a casa tre punti fondamentali. Lo sguardo è già alla prossima sfida con il Galles: Noi cerchiamo di dare il 100% in ogni partita. Ora cercheremo di vincere anche la prossima. Acerbi crede ciecamente nell'Italia: Dove possiamo arrivare? Magari ci sono delle squadre più attrezzate ma sognare non costa nulla.

(F.Pon.)

