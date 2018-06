Beppe Viola, oggi le finali

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una festa lunga centodieci partite su otto campi della Capitale e, oggi, la finale. La 35ª edizione del Torneo Beppe Viola è giunta al suo epilogo e a fare da cornice all'ultimo atto del più importante torneo di calcio giovanile per società dilettantistiche, sarà lo stadio Tre Fontane. Calcio d'inizio alle ore 17, protagonisti i ragazzi classe 2007 della Polisportiva Carso e dell'Urbetevere, società che sarà protagonista anche della finale dei 2003 contro l'Ottavia che si giocherà a seguire. Entrambe le gare, e la cerimonia di premiazione saranno trasmesse mercoledì 20 giugno alle 20,30 su Rete Oro, canale 18 del digitale terrestre. Interverranno Riccardo Viola, presidente del Coni Lazio, Bruno Giordano, ex bandiera della Lazio, il consigliere federale in quota Lnd Nuccio Caridi, la vice presidente della commissione sport del Comune di Roma, Svetlana Celli, e Bruno Molea, presidente dell'Associazione Italiana Cultura e Sport da sempre al fianco di Raffaele Minichino nell'organizzazione del torneo.