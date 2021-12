Beppe Sala *

Sta per finire un altro anno difficile, per la nostra città, il nostro Paese e il mondo intero. La pandemia e la crisi economica e sociale alimentata dal Covid sono ancora una realtà con cui tutti noi ci dobbiamo confrontare. Milano è stata colpita dall'epidemia in modo serio, ma si sta rialzando. Le classifiche sulla qualità di vita danno la nostra città in netto miglioramento, collocandola nuovamente nelle prime posizioni. Un risultato che non sarebbe stato possibile senza il senso di responsabilità dimostrato dai milanesi. Gli ottimi dati sull'adesione alla campagna vaccinale - circa il 92% dei nostri concittadini è vaccinato - e la determinazione con cui le attività economiche e produttive di Milano hanno reagito allo stallo cui sono state per la maggior parte costrette lo scorso anno ci fanno ben sperare per il futuro.

Avere fiducia deve essere il nostro mantra, la nostra parola magica - semmai ne esistesse una - per richiamare l'orgoglio, il coraggio e la speranza necessari per superare le prove cui ci stanno sottoponendo l'emergenza sanitaria e la crisi.

Milano e i milanesi, infatti, non hanno perso la voglia di fare, di fare bene e di fare del bene. Milano resta una città aperta al mondo e alle novità, luogo ideale per sperimentare in ogni campo, perché concreta, perché ambiziosa, perché solidale e attenta all'ambiente.

Il desiderio di ripartire è legittimo e condiviso. Milano ha le capacità per trasformare questo in realtà. E lo può fare puntando sul lavoro, sulle infrastrutture, sulla mobilità sostenibile, sulla riqualificazione del patrimonio edilizio e sulla rigenerazione urbana. È in molti progetti relativi a questi ambiti che abbiamo chiesto al Governo di poter investire i fondi del Pnrr, perché la ripresa deve essere equa e sostenibile, e deve coinvolgere tutti i quartieri della città.

Per questo Natale, auguro a Milano e ai milanesi di ripartire, in sicurezza, con serenità e fiducia, tutti insieme e meglio di prima.

