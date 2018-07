BEPPE ON THE ROAD

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena Loiacono«Non vedo buche» ribadito più volte al microfono mentre gira in auto per le strade di Roma. Così Beppe Grillo, giocando al moralizzatore del traffico, commenta le condizioni del manto stradale della Capitale in un breve video pubblicato poi sul suo blog. Grillo nel suo ruolo di moralizzatore, come si autodefinisce in quel minuto e mezzo di riprese, commenta la guida delle auto che gli stanno intorno con un «Non ti muovere: il semaforo è rosso» e poi ancora «o vai a destra o vai a sinistra, non stare in mezzo alle corsie».Qualche passante lo guarda incuriosito e qualcuno inizia a riprendere la scena. Fino a quando, probabilmente infastidito, Grillo si rivolge ad un ragazzo sul motorino che lo affianca e, ritenendolo un giornalista, commenta: «Per 5 euro all'ora rischi la vita con quel motorino, dai un senso alla tua vita».E poi attraversando la Tangenziale Est lascia ai lettori del blog una visione decisamente ottimista del manto stradale di Roma, che è costato tante critiche alla sindaca grillina Raggi, assicurando: «Neanche una buca, neanche una buca». Ma sul bordo della strada si vedono delle erbacce e Grillo aggiusta il tiro: «Un pochino di manutenzione al verde è normale, sono 40 milioni di metri quadri, siamo leggermente indietro ma non vedo buche».