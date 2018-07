BenvenutoCristiano, il saluto social dei suoi nuovi compagni

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Bienvenido Cristiano». Dybala è stato uno dei primissimi calciatori bianconeri a salutare, tramite i social network, il fuoriclasse lusitano. Dall'entourage del numero 10 assicurano che l'argentino sia letteralmente pazzo di Joya dall'idea di duettare con CR7. A stretto giro di tweet, la reazione di Khedira: «Benvenuto a Torino, Cristiano. Oggi è un giorno speciale per la Juventus. Non vedo l'ora di tornare a lavorare con te», così il centrocampista tedesco, aveva lasciato il Real Madrid nell'estate del 2015. E la Juve? Poche parole, di grande impatto: «Si chiama Cristiano Ronaldo. Ed è un giocatore bianconero». Dal benvenuto all'addio, quello di Sergio Ramos: «I madridisti ti ricorderanno per sempre. È stato un piacere giocare con te. Un grande abbraccio e buona fortuna».(T.Orm.)