BENVENUTI IN PARADISO

Un sogno che si avvera. Il Circo Massimo tutto per loro. Per un concerto unico. Gladiatori per una notte. I Thegiornalisti, il 7 settembre, entreranno di diritto nella storia della musica. Sono infatti la prima band italiana a suonare nello storico catino.

L'annuncio è stato ieri e ha lasciato un po' tutti a bocca aperta. La band capitanata da Tommaso Paradiso, a meno di un mese dall'inizio della tranche primaverile del «LOVE Tour 2019», ha annunciato «Thegiornalisti - Circo Massimo», a chiusura della tournée che a oggi ha già venduto più di 250 mila biglietti.

«Emozionati, vogliosi, carichi. Siamo romani e il Circo Massimo non è solo un concerto, è un sogno che neanche nei sogni puoi immaginare. Sarà una grande festa dedicata al pubblico per chiudere insieme, con un live imperdibile», le parole del leader del gruppo.

Già, perché i Thegiornalisti calcheranno il palco dove hanno suonato i mostri sacri della musica mondiale: i Rolling Stones, Roger Waters, David Gilmoure, Bruce Springsteen, Laura Pausini, Vinicio Capossela. Tanto per citarne qualcuno. I fan sono già in delirio per l'evento e sui social è scattato il tam tam. L'obiettivo, manco a dirlo - come recitava un vecchio album della band - è fare Sold out. Ma viste le premesse e il clamore suscitato dalla notizia realizzare l'impresa è assolutamente alla portata. Dall'organizzazione trapelano i primi dettagli: l'area avrà la stessa logistica del concerto degli Stones: chiusura per tre giorni della zona e la febbre che sale ora dopo ora.

Nel frattempo la band si prepara per la prossima tranche di concerti che partirà il 26 marzo da Jesolo e che prevede 15 tappe di cui 10 già sold out.

