Bentornato Natale

Eccoci qua. Salutato l'autunno, sarà il Solstizio,oggi 21 dicembre, ad aprire le porte all'inverno. Si entra nella stagione più fredda dell'anno, anche se a scaldarla ci penseranno le feste. Se metti un ceppo nel camino Natale è vicino ricorda il proverbio. Insomma, quando le temperature scendono le luci natalizie si accendono. Puntando anche un riflettore, su quella di ieri, che è stata la Giornata internazionale della Solidarietà Umana, valore fondante delle relazioni tra i popoli. Per il resto, la Luna calante ci darà una bella mano nel rendere la casa perfetta: addobbi e pulizie fatti in questa fase durano più a lungo. E tutto sarà pronto per il Natale, per la cena di magro della vigilia e per il pranzo natalizio, quando un regalo speciale saranno le ricette della nonna, scritte in bella forma e donate ai più giovani di casa. Buon Natale!



Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 05:01

