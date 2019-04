Bentancur illumina, roccia Rugani

SZCZESNY 7

Ci mette la manona sulla fucilata velenosa di Van den Beek. Incassa il pari da Neres ma poi blinda il pari nel finale su Ziyech.

CANCELO 6

Fino al magico traversone che ha portato avanti la Juve sulla zucata di Cristiano Ronaldo, non aveva fatto faville. Ma quel pallone pennellato al momento giusto è oro colato. Poi si fa uccellare in avvio di ripresa da Neres nel pareggio dell'Ajax. Poi si riscatta con un paio di giocate nel finale di contesa.

RUGANI 7

Sui social i tifosi bianconeri avevano messo in dubbio le sue capacità. Ma l'ex Empoli è stato un degnissimo sostituto di capitan Chiellini. Altro che gelati Sammontana.

BONUCCI 6,5

Qualche piccola sporcizia in un contesto positivo per l'ultimo superstite ieri sera della BBC.

ALEX SANDRO 5,5

Corre tantissimo, spreca un paio di appoggi che poteva evitare tranquillamente dopo sgroppate niente male.

BENTANCUR 7

Un altro che non riscuoteva grandi consensi alla vigilia della sfida, invece l'uruguagio avrà piedi grossi ma cervello fino. E grandi idee. Bene, bravo, bis.

PJANIC 6,5

Altro ruspante della mediana della Signora. Forse il meno appariscente della zona nevralgica.

MATUIDI 6

Spinta buona e copertura efficace, sulla sua corsia di competenza (30' st Dybala 6: compitino).

BERNARDESCHI 6,5

Pronti via, sfiora immediatamente il bersaglio, poi se ne mangia un altro, ispirato dall'amico CR7. A tratti bene, qualche amnesia (47' st Khedira ng).

CRISTIANO RONALDO 7

Non doveva nemmeno esserci. Lascia il segno, realizzando l'ottavo gol all'Ajax in Champions.

MANDZUKIC 6

Capitano di serata, solito lavoro sporco a tutto campo (15 st Douglas Costa 6,5: mezzora al fulmicotone, con palo colpito nel finale che poteva regalare la vittoria).

ALLEGRI 6,5

Scelte azzeccate. Per Max la semifinale è vicina. La sua Juve è stata coraggiosa.

