Benigni cade dal gommone la vacanza finisce in ospedale

Roberto Benigni è stato protagonista in Sardegna di un incidente nautico per cui è finito in ospedale. L'attore e regista toscano, 66 anni, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza sull'arcipelago di La Maddalena, in compagnia di sua moglie Nicoletta Braschi. I due si trovavano a bordo di un gommone, quando, forse a causa di un'onda improvvisa, il premio Oscar è caduto e ha battuto la schiena, lamentando un fortissimo dolore alla regione lombare. Braschi e gli altri amici hanno deciso di puntare verso Palau, allertando il 118. I medici hanno preso in consegna Benigni e dopo i primi accertamenti l'hanno affidato al servizio di elisoccorso regionale. Caricato sull'elicottero, Benigni è stato accompagnato al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. Da lì è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia delle cliniche universitarie, gestite dalla stessa azienda ospedaliero-universitaria. Dopo tutti gli accertamenti del caso, i medici del reparto e il management sanitario aziendale hanno ritenuto che non ci fosse bisogno di alcun intervento, ma solo di un po' di riposo. «Sarà dimesso a breve», assicurano.