Bengala: «Io, la prima eletta dal popolo»

Donatella AragozziniC'è un'edizione, nella storia di Miss Italia, che ha rappresentato una svolta: è quella del 1988, la prima trasmessa in diretta dalla Rai, la prima delle tante condotte da Fabrizio Frizzi e la prima in cui il pubblico ha potuto votare la propria candidata preferita. A ricordarla è la vincitrice di quell'anno, Nadia Bengala.Sono passati 30 anni da quando ha vinto il titolo: che effetto fa?«Questi anni sono volati! Mi spiace solo che dall'anno scorso si parlava di fare un festeggiamento per il trentennale, non per me ma perché nella mia edizione ci sono state delle innovazioni che poi sono rimaste, e invece non mi hanno più fatto sapere niente e quando io ho richiamato la Mirigliani, lei mi ha risposto che non c'erano i tempi tecnici. Peccato perché quella è stata un'edizione particolare: io sono stata la prima Miss Italia vera, scelta dal popolo».Cosa ricorda della sua partecipazione?«Ricordo che è stata casuale: già quattro anni prima avevo vinto a W le donne il titolo di Miss Omsa e avrei potuto partecipare di diritto ma non andai, quella volta invece mi lasciai convincere perché mi dissero che la mia regione aveva bisogno di essere rappresentata. Ma se fosse stato per me non sarei andata».Come è cambiata oggi Miss Italia?«Non mi è capitato di seguirla negli ultimi anni, ma uno spettacolo con belle ragazze, musica e ballerini è sempre bello.»Che ne pensa della partecipazione di una ragazza con una protesi alla gamba?«Se è stata lei a volerlo, perché era il suo sogno, allora è una bella cosa. Se invece se la sono un po' cercata, se l'hanno convinta a partecipare per metter dentro qualcosa di diverso, allora lo trovo patetico».