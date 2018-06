«Bene i nuovi arrivi, ma il mercato è solo all'inizio»

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Stiamo cercando di mettere su una squadra che sia competitiva sotto tutti i punti di vista». E' soddisfatto Di Francesco a poche ore dal rinnovo di contratto fino al 2020. «Con Monchi ci sentiamo costantemente. Sono arrivati dei calciatori e sono molto contento, ma è ovvio che il mercato ha delle dinamiche sempre particolari e per questo parlare oggi in maniera definitiva non è possibile - ha aggiunto l'allenatore giallorosso a Roma Tv -. L'auspicio per il prossimo anno è quello di una crescita generale in termini di convinzione e consapevolezza, senza sedersi su quello che è stato il passato Il desiderio deve essere quello di migliorarsi giorno dopo giorno, e non riguarda solo i giocatori ma anche tutto lo staff tecnico, compreso il sottoscritto». Il prolungamento del contratto rappresenta per l'allenatore «motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Dare continuità al progetto tecnico è fondamentale per poter costruire ancora meglio sulle basi dell'anno scorso. Dal mio punto di vista c'è da migliorare ancora tanto». (F.Bal.)