Benassi applaude il Mancio: «Il ct ha grande coraggio»

Marco ZorzoMILANO - Talenti alla ribalta. Della serie: attenti a quei due. Marco Benassi (23 anni) e Nicolò Barella (21). Con i loro gol hanno fatto volare Fiorentina e Cagliari. Ora a Coverciano, in cerca di gloria con la maglia della Nazionale. «Ci vuole il coraggio del ct Mancini di lanciare i giovani - dice Benassi - Personalmente devo ringraziare Stramaccioni che mi ha fatto debuttare in A ai tempi dell'Inter a 18 anni».Gli fa eco Barella: «Questa estate ho seguito le partite dell'Under 19 all'Europeo e ho visto tanti buoni giocatori. Ci sono ragazzi di qualità, già pronti a fare il salto. Per quanto ci riguarda, dobbiamo cercare di migliorare e alzare il livello».Attuale capocannoniere della A con 3 reti in due partite, Benassi sta confermando la sua abilità negli inserimenti e sembra esprimersi al meglio nella posizione di mezzala: «Sicuramente è il mio momento migliore - conferma il centrocampista della Fiorentina -, ho iniziato la stagione mentalmente più libero e sereno, conoscevo già le indicazioni del mister e ne ho tratto beneficio». La nuova stagione azzurra si aprirà dopodomani a Bologna e all'esordio nella Nations League l'Italia dovrà vedersela con un'avversaria ricca di talento, che vuole riscattare un Mondiale tutt'altro che esaltante: «La Polonia ha un centrocampo forte - avverte Benassi -, ma anche in attacco ha giocatori molto esperti come Milik e Lewandowski. Sono completi, dovremo essere bravi a sfruttare le nostre caratteristiche». Amen.