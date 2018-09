BELVE NOMADI

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sofia UnicaNell'ordinanza di arresto il gip definiva lo stupro come «feroce». Una azione di inaudita violenza su due ragazzine di appena 14 anni. Le due furono anche minacciate di morte nel caso avessero raccontato a qualcuno di quanto avvenuto.Per quella vicenda, che risale al 10 maggio del 2017, il giudice per udienze preliminari del Tribunale di Roma ha condannato, al termine di un processo svolto con rito abbreviato, a sei anni di carcere Mario Seferovic e a 5 anni e sei mesi Bilomante Maikon Halilovic, i due ventenni rom di origini bosniache autori della violenza sessuale consumata in un boschetto nella zona del Collatino, periferia est della Capitale. Nei loro confronti è stato riconosciuto il reato di violenza sessuale di gruppo aggravata dalla minorata difesa. Per gli imputati il procuratore aggiunto Maria Monteleone aveva sollecitato una condanna a 10 anni. Il giudice Maurizio Silvestri ha inoltre disposto una misura di sicurezza di 1 anno a carico dei condanni da applicare al termine della pena. I due dovranno informare le autorità di pubblica sicurezza dei loro spostamenti. I condannati furono arrestati dai carabinieri alcuni mesi dopo il fatto, nel novembre dell'anno scorso.Le indagini portarono alla luce una azione che per il gip fu compiuta con «con estrema freddezza e determinazione» unite ad «una assoluta mancanza di scrupoli e a una non comune ferocia verso le vittime». In base a quanto accertato, inoltre, dopo la violenza Seferovic ha contattato «la madre di una delle ragazze, forse anche per appurare se le vittime avessero rispettato la consegna del silenzio». La denuncia fu presentata alcuni mesi dopo.Le ragazzine hanno raccontato agli inquirenti che Seferovic ha corteggiato una delle due, conosciuta su Facebook, per alcune settimane e poi le ha chiesto di uscire invitandola a portare anche una sua amica, assicurando che lui avrebbe fatto lo stesso. All'appuntamento, fissato nel tardo pomeriggio del 10 maggio, la ragazza si è presentata con un'amica. Secondo quanto raccontato dalle due minorenni l'incubo sarebbe durato circa un'ora: legate ad un recinto con delle manette che avevano portato i due ragazzi, le giovani hanno dovuto subire le violenze. Al termine dello stupro furono gli stessi aggressori a lasciare andare le due minacciandole di non raccontare niente a nessuno.riproduzione riservata ®