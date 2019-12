Belpaese con la valigia: si parte a caccia di lavoro

Tom Abram

Italia, bye bye! Secondo l'Istat, la fuga dal Belpaese è oramai inarrestabile: soltanto nel 2018, sono stati 117mila gli italiani che si sono trasferiti all'estero. Cifra che fa salire a quota 816mila gli espatriati nell'ultimo decennio. Ad andarsene sono soprattutto giovani: età media 30 anni e livello di istruzione medio-alto 182 mila (cervelli che non tornano più.

È soprattutto il Sud a soffrire la perdita di capitale umano: oltre che all'estero, gli italiani con la valigia si dirigono nelle regioni del Centro-Nord per cercare lavoro.

Nonostante la Brexit che incombe, il Regno Unito è la meta preferita (21 mila arrivi): seguono in Europa, Germania, Francia, Svizzera e Spagna. Come destinazioni extraeuropee invece si collocano ai primi posti Brasile, Stati Uniti, Australia e Canada. Mentre la regione con più emigranti italiani è la Lombardia. Un fenomeno, quello dell'emigrazione dall'Italia, che può essere spiegato in due modi. In primis, le difficoltà che sta vivendo il mondo del lavoro e, in particolare, gli ostacoli che i giovani incontrano per ottenere un posto in azienda o nel settore pubblico. Ma a ciò si aggiunge un nuovo atteggiamento che, nell'epoca della globalizzazione e dell'iperconnessione, considera meno difficile il trasferimento in un paese straniero.

Al contrario, le immigrazioni verso l'Italia hanno visto per la prima volta un calo rispetto allo scorso anno (ben 3,2% in meno) dopo un incremento che durava dal 2014.

In particolare, è diminuito il flusso dal continente africano con i cali più significativi da Nigeria, Senegal, Gambia e Ghana. Anche per gli stranieri la Lombardia rimane la meta d'elezione, essendo la regione scelta da un immigrato su 5.

riproduzione riservata ®

Martedì 17 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA