Belotti e Immobile alla prova del 9

ROMA Trecento giorni dopo l'Italia di Roberto Mancini torna in campo contro la Bosnia-Erzegovina nella gara inaugurale della seconda edizione della Nations League allo stadio Franchi. La speranza è ripartire come abbiamo finito 10 mesi fa e che la gente continui e seguirci esordisce il ct che nonostante i record centrati da quando è sulla panchina azzurra non intende affatto fermarsi: Finora la nostra Nazionale ha fatto bene ma ha ancora margini di miglioramento sotto ogni punto di vista, tecnico e tattico , e ogni giorno lavoriamo per crescere. Rinviato l'Europe a causa dell'emergenza Covid l'Italia si testerà con la Nation League: E una competizione cui teniamo molto prosegue - Da quando abbiamo preso la squadra recuperato 12 posizioni, dobbiamo restare fra le prime 10 evitando i rischi nella compilazione dei gironi del Mondiale. La Nations League è importante anche perché le fasi finali si disputeranno in Italia. Nonostante il titolo di capocannoniere e la Scarpa d'Oro, Ciro Immobile si dovrà conquistare il posto da tutolare con l'amico Belotti: Per noi sono due certezze ma le porte della Nazionale sono aperte per tutti, anche per chi adesso non c'è. Il gruppo è perlopiù formato, non ci discosteremo troppo in vista degli Europei, ma qualcuno potrebbe rientrare. Scelto l'undici anti Bosnia, Donnarumma sarà tra i pali, Florenzi-Bonucci-Chiellini-Biraghi in difesa, Zaniolo-Jorginho-Barella a centrocampo, Chiesa-Belotti-Insigne in avanti con Immobile pronto a scendere in campo da titolare lunedì contro l'Olanda. (E.Sar.)

