Bello e possibile, è il nuovo gioiello

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Oro sostenibile, perché tutti possano avere il piacere di avere addosso il metallo più prezioso. È la Gold Collection, la collezione Stroili dedicata ai gioielli in oro dal costo accessibile. La nuova Gold è stata presentata a Milano con un party tra il sacro e il profano, tra cori gospel, invitate vip che hanno posato per una foto come angioletti, la testimonial Melissa Satta e l'amministratore delegato Stroili Nicola Saraceno. Quattro le collezioni: la Beverly, minimal; la Poème, poetica; la Toujours giocata sul cerchio; e la Holy in cui dominano croci e angioletti.Testimonial Melissa Satta che ama tutti i preziosi: «Sì, mi piace indossare di tutto, ho sia gioielli preziosi che non». Qual è il gioiello che preferisce? «Amo particolarmente i bracciali spesso ne ho i polsi pieni, ma al secondo posto metto gli orecchini a cerchio». E sulla nuova Gold Collection non ha dubbi: «La Holy di Stroili è perfetta per me». (P.Pas.)riproduzione riservata ®