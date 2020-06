Belli: «Una hit nata con tigelle e Lambrusco»

Rita Vecchio

Sotto questo sole è bello pedalare sì. Un ritornello lungo trent'anni. Paolo Belli nel 1990 era la voce di Ladri di Biciclette.

L'estate dei Mondiali e del tricolore.

«La canzone è in generale la memoria dell'anima. Ogni volta che la canto mi meraviglio. È l'esempio di musica sempre viva. Un colpo di fortuna, di energia bella: mi ricordo molto bene come è nata».

Come?

«In un pomeriggio. Eravamo io e Prandi, nel suo garage. Ci ronzava in testa il giro Do-do-do- mi-sol. Ed eccola, scritta in tre minuti. Nel mentre, passa a trovarci Baccini e mette le parole mancanti. Un'alchimia pazzesca. Poi gnocco, tigelle e Lambrusco, come da nostro rituale. Baccini non era abituato a bere, e al primo bicchiere crollò».

Come è finita?

«I discografici non volevano che la facessimo con Baccini perché non era conosciuto. Ho lottato. Lo stimavo molto come artista. E insieme la canzone funzionava. Si dice che l'artista cerchi l'immortalità. Sotto questo sole va oltre chi la canta».

Nel video sembrate il duo Coppi-Bartali.

«È stato molto bello girarlo. Ma faticoso. Eravamo in un posto stupendo nelle cave del marmo a Carrara. Ero nel mio mondo. Mi ricordo tre giorni meravigliosi. Mi piacerebbe tornare indietro per riviverli».

Perché non farlo?

«Non chiudo porte. Ma dovrei sentire la stessa energia di allora».

