Belli: «Io solo in bike, ma serve la cultura del rispetto»

Paolo Belli, appassionato ciclista, cosa pensa dei nuovi posti bici per Roma?«Sono felice per la città. La bici è il mezzo del futuro. Ormai io faccio solo vacanze in bici. Ci sono luoghi nel mondo dove accettano solo persone in bici, come Porquerolles o Favignana. Hotel e ristoranti sono tutti pieni».Una soluzione valida anche per Roma?«Quando sono a Roma, io uso solo la bici e la città è ancora più bella. È solo una questione culturale. Oltre alle bici, però, servono ciclabili e cultura del rispetto da parte di automobilisti e ciclisti».Lei ha avuto un incidente a causa di un automobilista scorretto.«Per questo che dico che servono cultura e rispetto. Bisogna ricordarsi che se si tocca una macchina, al massimo si ammacca, se si sfiora una persona in bici questa rischia la vita. Basta avere rispetto e la gioia di andare in bici si trova dappertutto. Anche in grandi città come Roma». (V. Arn.)